Inzwischen sind Yascha und Hannes bei zwei ganz zentralen Geboten angelangt: "Du sollst nicht töten" und "Du sollst nicht stehlen". Es könnte eine sehr kurze Episode werden, wenn Hannes nicht etwas zum Nachdenken hätte:

Menschen schaffen es nicht, sich an diese Grundgebote zu halten - und manchmal gibt es gute Gründe dafür.

Warum ist es so schwer, die Gebote einzuhalten?

Manche Gebote müssen einfach besonders deutlich und krass formuliert werden, weil die Menschen von Anfang an nicht so handeln, wie es gut wäre. In der Bibel tötet Kain, der Sohn von Adam und Eva, den anderen Sohn Abel.

Yascha vermutet, dass Gott die Gebote geschrieben hat, um nicht so traurig über die Menschen sein zu müssen. Hannes findet das eine gute Idee.