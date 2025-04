Yascha stellt eine wichtige Frage: Wenn wir an Ostern feiern, dass Jesus auferstanden ist, was hat dann der Osterhase damit zu tun? Hannes erzählt von einer Erklärung, nach der der Osterhase über das Osterlamm kommt. Wenn das beim Backen nicht so gut klappt, wird ein Lamm daraus. Was das Lamm wieder mit Ostern zu tun hat, ist eine andere Geschichte, die mit dem Bild von Jesus als Lamm zu tun hat.

Was hat der Osterhase mit Ostern zu tun?

Eine andere Erklärung für den Osterhasen ist, dass er im Frühling so viel Leben bringt und es an Ostern um neues Leben und Auferstehung geht. Wahrscheinlich versteckt er die Eier, weil Hasen sich so gut verstecken können.