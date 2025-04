Yascha hat wieder eine große Frage – diesmal zum sechsten Gebot. Es heißt: "Du sollst die Ehe nicht brechen." Aber was bedeutet das in einer Welt, in der viele Menschen geschieden sind, noch? Mag Gott sie etwa nicht mehr?

Was heißt "Du sollst nicht ehebrechen"?

Hannes erklärt: "Doch, Gott mag sie!" Es geht nicht darum, alles so zu lassen, wie es ist, wenn es einem nicht mehr guttut, sondern darum, anderen nicht wehzutun. Und genau darum geht es auch in dem Gebot: um Vertrauen, Respekt und darum, Gefühle nicht zu verletzen – in der Ehe, in Freundschaften und überall dort, wo Menschen miteinander zu tun haben.

Yascha bringt es auf den Punkt: "Vielleicht müsste das Gebot heute heißen: ‚Verletzt keine Gefühle!‘"