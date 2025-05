Bei ihrer Beschäftigung mit den 10 Geboten sind Yascha und Hannes inzwischen beim 8. Gebot angelangt: "Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinem Nächsten."

Yascha fragt Hannes: "Heißt das Gebot also einfach 'Du sollst nicht lügen?'" Und dann fallen Yascha ganz viele Situationen ein, wo er zu einer Notlüge greifen musste. Hannes tröstet ihn, das ist alles nicht so schlimm. Wichtig wäre, dass man gut miteinander umgeht und aufeinander achtet - so wie bei jedem Gebot. Und Gott sei Dank hat ja Jesus gesagt, dass Gott uns vergibt, wenn wir mal etwas falsch machen.