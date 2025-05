Yascha hat wieder eine Frage – und diesmal gleich zu zwei Geboten auf einmal! Die letzten beiden der Zehn Gebote lauten nämlich: "Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus" und "Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh oder alles, was sein ist".

Yascha und die 10 Gebote

Aber was soll das mit Yascha zu tun haben? Er will doch gar kein Haus, keine Magd – und das Wort "Weib" findet er sowieso doof.

Hannes erklärt: Es geht nicht darum, was genau man begehren soll oder nicht – sondern um das Gefühl dahinter: Neid. Und das kennt Yascha dann doch. Manchmal will man eben doch etwas haben, was ein anderer hat – und ärgert sich, wenn man es nicht bekommt. Aber statt neidisch zu werden, kann man auch lernen: "Wenn mir was gefällt, weiß ich mehr über mich selbst!" sagt Yascha.

Und Hannes ist beeindruckt.