Jesus sagt: "Liebe deinen Nächsten wie dich selbst." Doch wer ist überhaupt dieser "Nächste"? Wer Yascha kennt, weiß, dass er es jetzt genau wissen will. Hannes erzählt ihm daraufhin die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Eine Geschichte, die Yascha bereits bekannt vorkommt.

Yascha fragt

Doch die Geschichte hat es in sich. Zwei gläubige Kirchenmitarbeiter gehen einfach vorbei, als ein verletzter Mann am Boden liegt. Erst ein Außenseiter, also jemand, von dem man es überhaupt nicht erwartet, hilft – jemand, mit dem er eigentlich im Clinch war.

Für Yascha ist klar: Der Samariter war der wahre Nächste. Doch wie kann man jemanden lieben, mit dem man sich eigentlich nicht versteht? Das ist gar nicht so leicht. Hannes sagt: "Alle sind geliebte Kinder Gottes." Und Yascha? Der muss erst einmal darüber nachdenken.