In der 80. Folge beantworten Yascha und Hannes Schott große Fragen von kleinen Hörerinnen und Hörern. Zum Beispiel von Noah aus Hamburg:

Wer hat eigentlich Gott erschaffen? Und kommen auch Kinder in den Himmel, die nicht getauft sind?

Gott ist größer als alles, was Menschen denken

Hannes Antworten sind klar – und gleichzeitig sehr tiefgründig. Er spricht über einen Gott, der keinen Anfang braucht. Und über eine Liebe, die größer ist als jedes Taufbecken. Er glaubt: Gott ist größer als alles, was Menschen denken können. Auch größer als Zeit.

Am Ende wird’s persönlich: Yascha erinnert sich an seine eigene Taufe – und was sie ihm heute bedeutet.