Pünktlich zum Schulstart hat Yascha eine für ihn gerade ganz wichtige Frage: Warum muss ich eigentlich in die Schule?
Hannes kann ihn gut verstehen, und zählt viele wichtige Punkte auf, warum Schule gar nicht so schlecht ist. Und er verrät Yascha, dass auch manche Lehrerinnen und Lehrer nicht so gern in die Schule gehen. Da hilft nur eins: Es sich gemeinsam schön machen!
Und was hat Gott mit der Schule zu tun? Der will, dass Menschen die gleichen Chancen haben, um zu wachsen und zu lernen. Yascha fällt es zwar schwer, aber am Ende kann auch er sagen: Danke für die Schule.
Podcast für Kinder über Gott, Glaube und Religion
"Yascha fragt" ist ein Podcast für Kinder – und ihre Eltern. Der achtjährige Yascha stellt Pfarrer Hannes Schott wichtige Fragen des Lebens: Warum gibt es Gott? Was ist Glauben? Und wieso gibt es Kirchen? Der Podcast "Yascha fragt" erscheint jeden Sonntag um 9 Uhr.
Hier könnt Ihr den Podcast "Yascha fragt" abonnieren:
- Spotify Podcast Yascha fragt
- Google Podcast Yascha fragt
- Podcast Yascha fragt
- Deezer Yascha fragt
- Listen Notes Yascha fragt
- Tune In Yascha fragt
- Player fm Yascha fragt
Mitmachen und Fragen einsenden
- Eine Übersicht mit allen Folgen findet Ihr unter diesem Link.
- Schreibt Eure Fragen für Yascha und Pfarrer Schott an: mgoetz@epv.de
- Wenn Ihr immer über die aktuellen Folgen und Events informiert werden wollt, dann abonniert unseren Sonntags-Newsletter.