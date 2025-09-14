Pünktlich zum Schulstart hat Yascha eine für ihn gerade ganz wichtige Frage: Warum muss ich eigentlich in die Schule?

Hannes kann ihn gut verstehen, und zählt viele wichtige Punkte auf, warum Schule gar nicht so schlecht ist. Und er verrät Yascha, dass auch manche Lehrerinnen und Lehrer nicht so gern in die Schule gehen. Da hilft nur eins: Es sich gemeinsam schön machen!

Und was hat Gott mit der Schule zu tun? Der will, dass Menschen die gleichen Chancen haben, um zu wachsen und zu lernen. Yascha fällt es zwar schwer, aber am Ende kann auch er sagen: Danke für die Schule.