Yascha hat von Hannes und im Religionsunterricht schon viel über Jesus gehört. Da interessiert ihn natürlich: Wie war er eigentlich als Kind?

Hannes erklärt, dass man darüber nur wenig weiß – außer, dass Jesus mit zwölf Jahren bei einem Besuch in Jerusalem verloren ging. Das ist Yascha auch schon passiert – nur eben nicht in Jerusalem.

Hannes erzählt die Geschichte weiter und meint, dass Jesus als Kind seinen eigenen Kopf hatte. Im Tempel habe man ihn schließlich gefunden. Dort stellte er Fragen und wusste schon viel über Gott. Yascha denkt dabei sofort an "Yascha fragt".

Auch als Kind hatte Jesus wohl einen eigenen Kopf. Später fühlte er sich weiterhin Kindern besonders verbunden. Er sagte zum Beispiel: "Bei Kindern ist Gott ganz nah. In ihnen ist das Reich Gottes."