Yascha hat von Hannes und im Religionsunterricht schon viel über Jesus gehört. Da interessiert ihn natürlich: Wie war er eigentlich als Kind?
Hannes erklärt, dass man darüber nur wenig weiß – außer, dass Jesus mit zwölf Jahren bei einem Besuch in Jerusalem verloren ging. Das ist Yascha auch schon passiert – nur eben nicht in Jerusalem.
Wie war Jesus als Kind?
Hannes erzählt die Geschichte weiter und meint, dass Jesus als Kind seinen eigenen Kopf hatte. Im Tempel habe man ihn schließlich gefunden. Dort stellte er Fragen und wusste schon viel über Gott. Yascha denkt dabei sofort an "Yascha fragt".
Auch als Kind hatte Jesus wohl einen eigenen Kopf. Später fühlte er sich weiterhin Kindern besonders verbunden. Er sagte zum Beispiel: "Bei Kindern ist Gott ganz nah. In ihnen ist das Reich Gottes."
Podcast für Kinder über Gott, Glaube und Religion
"Yascha fragt" ist ein Podcast für Kinder – und ihre Eltern. Der achtjährige Yascha stellt Pfarrer Hannes Schott wichtige Fragen des Lebens: Warum gibt es Gott? Was ist Glauben? Und wieso gibt es Kirchen? Der Podcast "Yascha fragt" erscheint jeden Sonntag um 9 Uhr.
Mitmachen und Fragen einsenden
- Eine Übersicht mit allen Folgen findet Ihr unter diesem Link.
- Schreibt Eure Fragen für Yascha und Pfarrer Schott an: mgoetz@epv.de
