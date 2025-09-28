Yascha macht sich Sorgen: Aus seinem Bekanntenkreis geht kaum einer in die Kirche und viele Kinder sind nicht getauft. Ist die Kirche da bald am Ende und Hannes seinen Job los?
Welt, Kirche, Glaube – wer rettet wen?
Hannes sagt Yascha, was ihn tröstet: Dass es die Kirche schon 2000 Jahre gibt und wenn Gott sie weiter will, wird er sich auch um sie kümmern. Und weltweit gesehen, geht es Kirche und dem christlichen Glauben gut- auch wenn Hannes manche Ausprägungen davon nicht gleich gut findet. Yascha findet, dann soll sich Gott darum kümmern und die Kirche, Welt und uns retten. Hannes sieht es auch so - und selber mithelfen kann man auch immer.
Podcast für Kinder über Gott, Glaube und Religion
"Yascha fragt" ist ein Podcast für Kinder – und ihre Eltern. Der achtjährige Yascha stellt Pfarrer Hannes Schott wichtige Fragen des Lebens: Warum gibt es Gott? Was ist Glauben? Und wieso gibt es Kirchen? Der Podcast "Yascha fragt" erscheint jeden Sonntag um 9 Uhr.
Mitmachen und Fragen einsenden
- Eine Übersicht mit allen Folgen findet Ihr unter diesem Link.
- Schreibt Eure Fragen für Yascha und Pfarrer Schott an: mgoetz@epv.de
