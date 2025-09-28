Yascha macht sich Sorgen: Aus seinem Bekanntenkreis geht kaum einer in die Kirche und viele Kinder sind nicht getauft. Ist die Kirche da bald am Ende und Hannes seinen Job los?

Welt, Kirche, Glaube – wer rettet wen?

Hannes sagt Yascha, was ihn tröstet: Dass es die Kirche schon 2000 Jahre gibt und wenn Gott sie weiter will, wird er sich auch um sie kümmern. Und weltweit gesehen, geht es Kirche und dem christlichen Glauben gut- auch wenn Hannes manche Ausprägungen davon nicht gleich gut findet. Yascha findet, dann soll sich Gott darum kümmern und die Kirche, Welt und uns retten. Hannes sieht es auch so - und selber mithelfen kann man auch immer.