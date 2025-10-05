Yascha versteht nicht, warum man Erntedank feiert – schließlich kommt alles aus dem Supermarkt. Hannes erklärt ihm, dass Nudeln, Gummibärchen und sogar Plastik natürliche Ursachen haben: Pflanzen, Erde, Regen und Tiere. Alles Dinge, für die man Gott danken kann.

Wofür lohnt es sich, Danke zu sagen?

Als Yascha Hannes fragt, wofür er dankbar ist, antwortet dieser: "Sogar für das, was nicht so gut läuft.” Daran wächst er. Das erinnert Yascha an eine Pflanze, die auch Regen braucht. Gemeinsam sind sie dankbar für "Yascha fragt" und sind neugierig, wofür ihre Hörer:innen dankbar sind.