Yascha versteht nicht, warum man Erntedank feiert – schließlich kommt alles aus dem Supermarkt. Hannes erklärt ihm, dass Nudeln, Gummibärchen und sogar Plastik natürliche Ursachen haben: Pflanzen, Erde, Regen und Tiere. Alles Dinge, für die man Gott danken kann.
Wofür lohnt es sich, Danke zu sagen?
Als Yascha Hannes fragt, wofür er dankbar ist, antwortet dieser: "Sogar für das, was nicht so gut läuft.” Daran wächst er. Das erinnert Yascha an eine Pflanze, die auch Regen braucht. Gemeinsam sind sie dankbar für "Yascha fragt" und sind neugierig, wofür ihre Hörer:innen dankbar sind.
Podcast für Kinder über Gott, Glaube und Religion
"Yascha fragt" ist ein Podcast für Kinder – und ihre Eltern. Der achtjährige Yascha stellt Pfarrer Hannes Schott wichtige Fragen des Lebens: Warum gibt es Gott? Was ist Glauben? Und wieso gibt es Kirchen? Der Podcast "Yascha fragt" erscheint jeden Sonntag um 9 Uhr.
Hier könnt Ihr den Podcast "Yascha fragt" abonnieren:
- Spotify Podcast Yascha fragt
- Google Podcast Yascha fragt
- Podcast Yascha fragt
- Deezer Yascha fragt
- Listen Notes Yascha fragt
- Tune In Yascha fragt
- Player fm Yascha fragt
Mitmachen und Fragen einsenden
- Eine Übersicht mit allen Folgen findet Ihr unter diesem Link.
- Schreibt Eure Fragen für Yascha und Pfarrer Schott an: mgoetz@epv.de
- Wenn Ihr immer über die aktuellen Folgen und Events informiert werden wollt, dann abonniert unseren Sonntags-Newsletter.