Yascha macht sich Sorgen über den Zustand der Welt, denn in den Nachrichten gibt es ständig Berichte über Kriege und Umweltverschmutzung.
Hoffnung trotz Angst
Hannes gibt zu, dass ihn das ebenfalls belastet. Er erzählt von den Christinnen und Christen vor 2000 Jahren, die ebenfalls Angst vor dem Weltuntergang hatten. Die haben sich damit getröstet, dass am Ende alles gut wird. Denn Gott passt auf die Menschen auf, obwohl die Christinnen und Christen damals auch Schlimmes erlebt haben. So war alles nicht mehr schlimm, weil sie wussten, dass es am Ende gut werden würde.
Podcast für Kinder über Gott, Glaube und Religion
"Yascha fragt" ist ein Podcast für Kinder – und ihre Eltern. Der achtjährige Yascha stellt Pfarrer Hannes Schott wichtige Fragen des Lebens: Warum gibt es Gott? Was ist Glauben? Und wieso gibt es Kirchen? Der Podcast "Yascha fragt" erscheint jeden Sonntag um 9 Uhr.
Hier könnt Ihr den Podcast "Yascha fragt" abonnieren:
- Spotify Podcast Yascha fragt
- Google Podcast Yascha fragt
- Podcast Yascha fragt
- Deezer Yascha fragt
- Listen Notes Yascha fragt
- Tune In Yascha fragt
- Player fm Yascha fragt
Mitmachen und Fragen einsenden
- Eine Übersicht mit allen Folgen findet Ihr unter diesem Link.
- Schreibt Eure Fragen für Yascha und Pfarrer Schott an: mgoetz@epv.de
- Wenn Ihr immer über die aktuellen Folgen und Events informiert werden wollt, dann abonniert unseren Sonntags-Newsletter.