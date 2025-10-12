Yascha macht sich Sorgen über den Zustand der Welt, denn in den Nachrichten gibt es ständig Berichte über Kriege und Umweltverschmutzung.

Hoffnung trotz Angst

Hannes gibt zu, dass ihn das ebenfalls belastet. Er erzählt von den Christinnen und Christen vor 2000 Jahren, die ebenfalls Angst vor dem Weltuntergang hatten. Die haben sich damit getröstet, dass am Ende alles gut wird. Denn Gott passt auf die Menschen auf, obwohl die Christinnen und Christen damals auch Schlimmes erlebt haben. So war alles nicht mehr schlimm, weil sie wussten, dass es am Ende gut werden würde.