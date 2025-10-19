Hannes hält sich diesmal mit einer Antwort zurück, denn er findet, dass Yascha da sicher selber Ideen hat, was man machen könnte. Da fällt Yascha schon einiges ein: gegen die Umweltverschmutzung zum Beispiel. Aber was kann man gegen Krieg machen?
Yaschas Ideen für eine bessere Zukunft
Das fängt für Hannes schon im Kleinen an: Wenn Kinder schon lernen, wie man sich benimmt und dass sie liebgehabt werden und dass man niemandem etwas wegnimmt, hilft das. Yascha nimmt das auf und möchte ein Vorbild sein. Aber was hilft gegen große Kriegsmacher in der Welt? Dagegen, sagt Hannes, kann man zeigen, dass man von dieser Einstellung nichts hält und zum Beispiel gut zu Menschen ist, die eine Heimat suchen. Und auf Demos könnte man auch gehen, findet Yascha. Da haben Yascha ja jetzt ordentlich was zu tun.
Podcast für Kinder über Gott, Glaube und Religion
"Yascha fragt" ist ein Podcast für Kinder – und ihre Eltern. Der achtjährige Yascha stellt Pfarrer Hannes Schott wichtige Fragen des Lebens: Warum gibt es Gott? Was ist Glauben? Und wieso gibt es Kirchen? Der Podcast "Yascha fragt" erscheint jeden Sonntag um 9 Uhr.
