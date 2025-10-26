Yascha hat wieder eine Frage: Er hat gehört, dass Christ:innen kein Halloween feiern dürfen und würde gern Halloween feiern. Hannes sagt: Ursprünglich gab es bei den Kelten im Herbst ein Geister- und Totenfest. Er ergänzt aber gleich, dass er nicht an Geister glaubt, weil unsere Toten bei Gott gut aufgehoben sind.
Darf ich Halloween feiern?
Das, erklärt Hannes weiter, dachten auch die Christ:innen und haben daraus ein Fest für die Heiligen gemacht. Und er schlägt vor: Wir könnten ja Halloween so deuten, dass wir keine Angst vor Geistern und Gespenstern haben müssen und uns deswegen als was Gruseliges verkleiden und uns drüber lustig machen.
Yascha meint, das ist wie in der Geisterbahn. Das Problem für Hannes ist, dass die Evangelische Kirche da Reformationstag feiert. Yascha ergänzt, bei Luther ging es ja auch darum, dass die Toten bei Gott gut aufgehoben sind. Also kann man am Reformationstag Halloween feiern.
Podcast für Kinder über Gott, Glaube und Religion
"Yascha fragt" ist ein Podcast für Kinder – und ihre Eltern. Der achtjährige Yascha stellt Pfarrer Hannes Schott wichtige Fragen des Lebens: Warum gibt es Gott? Was ist Glauben? Und wieso gibt es Kirchen? Der Podcast "Yascha fragt" erscheint jeden Sonntag um 9 Uhr.
