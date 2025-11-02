Yascha ist die heutige Frage ein bisschen peinlich. Denn er möchte wissen, wie das denn so war mit der Geburt von Jesus...

Und wer war sein Vater? Gott oder Josef? Und wie ist das mit Maria, die ohne Mann schwanger wurde?

Yascha fragt: Wer war der Vater von Jesus?

Für Hannes ist nicht so wichtig, wer jetzt genau der Vater von Jesus war - für ihn ist wichtiger, dass es Jesus überhaupt gab. Das ist ja genauso wie mit Freunden: Wenn man jemanden mag, ist es nicht so wichtig, wer seine Eltern sind.

Es war den Menschen jedenfalls wichtig, dass Jesus ganz eng mit Gott verbunden war und dass man, wenn man Jesus gesehen hat, gewissermaßen Gott gesehen hat. Das erinnert Yascha daran, dass Leute sagen, dass er ausschaut wie sein Papa, als er so alt war.

Hannes schließt, dass es wie bei der Schöpfung ist: Es gibt eine biologische und eine Glaubensaussage - und die können sich ja ergänzen. Yascha ist jedenfalls dankbar, dass man über alles reden kann.