Yascha und Hannes unterhalten sich über Maria und kommen zu dem Schluss, dass sie ja ganz schön was mitmachen musste. Sie muss eine ganz besondere, starke Frau gewesen sein.
Was sagst du zu Maria?
Was Yascha allerdings wundert, ist, dass manche Maria anbeten. Hannes erklärt ihm, dass Maria über Jahrhunderte hinweg der Zugang zur weiblichen Seite Gottes war, worüber er froh ist.
Gemeinsam sind sie dankbar für Maria, denn ohne sie hätte es Jesus nicht gegeben. Und der hat bestimmt einiges seiner Mutter verdankt, wie auch Yascha seiner Mutter viel verdankt.
Podcast für Kinder über Gott, Glaube und Religion
"Yascha fragt" ist ein Podcast für Kinder – und ihre Eltern. Der achtjährige Yascha stellt Pfarrer Hannes Schott wichtige Fragen des Lebens: Warum gibt es Gott? Was ist Glauben? Und wieso gibt es Kirchen? Der Podcast "Yascha fragt" erscheint jeden Sonntag um 9 Uhr.
Hier könnt Ihr den Podcast "Yascha fragt" abonnieren:
- Spotify Podcast Yascha fragt
- Google Podcast Yascha fragt
- Podcast Yascha fragt
- Deezer Yascha fragt
- Listen Notes Yascha fragt
- Tune In Yascha fragt
- Player fm Yascha fragt
Mitmachen und Fragen einsenden
- Eine Übersicht mit allen Folgen findet Ihr unter diesem Link.
- Schreibt Eure Fragen für Yascha und Pfarrer Schott an: mgoetz@epv.de
- Wenn Ihr immer über die aktuellen Folgen und Events informiert werden wollt, dann abonniert unseren Sonntags-Newsletter.