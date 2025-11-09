Yascha und Hannes unterhalten sich über Maria und kommen zu dem Schluss, dass sie ja ganz schön was mitmachen musste. Sie muss eine ganz besondere, starke Frau gewesen sein.

Was sagst du zu Maria?

Was Yascha allerdings wundert, ist, dass manche Maria anbeten. Hannes erklärt ihm, dass Maria über Jahrhunderte hinweg der Zugang zur weiblichen Seite Gottes war, worüber er froh ist.

Gemeinsam sind sie dankbar für Maria, denn ohne sie hätte es Jesus nicht gegeben. Und der hat bestimmt einiges seiner Mutter verdankt, wie auch Yascha seiner Mutter viel verdankt.