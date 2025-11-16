Yascha hat ein Problem: Er ist zu einem Geburtstag eingeladen, seine Großeltern kommen ein paar Stunden zu Besuch und dann hat ihn noch jemand gefragt, ob er in die Kirche mitgehen will. Alles gleichzeitig geht nicht und er hat Angst, was zu verpassen.

Yascha fragt: Was soll ich mit meiner Zeit anfangen?

Hannes fällt eine Geschichte aus der Bibel ein, die Jesus erzählt. Einer will ein Fest feiern, aber alle Eingeladenen sagen ab. Dann lädt er die Obdachlosen ein und die Ausgeschlossenen der Gesellschaft und die feiern natürlich mit.

Jesus meint damit wohl, dass man Gottes Einladung annehmen soll. Und dass vielleicht die, denen es nicht so gut geht, sich nichts entgehen lassen. Wie sich Yascha jetzt entscheidet bei seinen drei Möglichkeiten, müsst ihr Euch selber anhören.