Yascha hat einen Text gesehen, den Hannes an Yaschas Papa geschrieben hat. Da sind in manchen Worten so komische kleine Sternchen.

Hannes: Gendersternchen um niemand auszuschließen

Hannes erklärt: Das sind Gendersternchen. Und die verwendet Hannes, um niemanden auszuschließen. Das erinnert an Jesus, der auch niemanden ausschließen wollte.

Da denkt sich Yascha: Also wenn's um Jesus geht, hat's ja doch irgendwie mit Weihnachten zu tun.