Yascha hat einen Text gesehen, den Hannes an Yaschas Papa geschrieben hat. Da sind in manchen Worten so komische kleine Sternchen.

Hannes: Gendersternchen um niemand auszuschließen

Hannes erklärt: Das sind Gendersternchen. Und die verwendet Hannes, um niemanden auszuschließen. Das erinnert an Jesus, der auch niemanden ausschließen wollte.

Da denkt sich Yascha: Also wenn's um Jesus geht, hat's ja doch irgendwie mit Weihnachten zu tun.

Hannes Schott und Yascha
sonntagsblatt
Der achtjährige Yascha aus Bayreuth stellt seine Fragen über Gott, Glaube und Religion dem Nürnberger Pfarrer Hannes Schott.

Podcast für Kinder über Gott, Glaube und Religion

"Yascha fragt" ist ein Podcast für Kinder – und ihre Eltern. Der achtjährige Yascha stellt Pfarrer Hannes Schott wichtige Fragen des Lebens: Warum gibt es Gott? Was ist Glauben? Und wieso gibt es Kirchen? Der Podcast "Yascha fragt" erscheint jeden Sonntag um 9 Uhr.

Hier könnt Ihr den Podcast "Yascha fragt" abonnieren:

Mitmachen und Fragen einsenden

  • Eine Übersicht mit allen Folgen findet Ihr unter diesem Link.
  • Schreibt Eure Fragen für Yascha und Pfarrer Schott an: mgoetz@epv.de
  • Wenn Ihr immer über die aktuellen Folgen und Events informiert werden wollt, dann abonniert unseren Sonntags-Newsletter.

 