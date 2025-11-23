Yascha hat einen Text gesehen, den Hannes an Yaschas Papa geschrieben hat. Da sind in manchen Worten so komische kleine Sternchen.
Hannes: Gendersternchen um niemand auszuschließen
Hannes erklärt: Das sind Gendersternchen. Und die verwendet Hannes, um niemanden auszuschließen. Das erinnert an Jesus, der auch niemanden ausschließen wollte.
Da denkt sich Yascha: Also wenn's um Jesus geht, hat's ja doch irgendwie mit Weihnachten zu tun.
Podcast für Kinder über Gott, Glaube und Religion
"Yascha fragt" ist ein Podcast für Kinder – und ihre Eltern. Der achtjährige Yascha stellt Pfarrer Hannes Schott wichtige Fragen des Lebens: Warum gibt es Gott? Was ist Glauben? Und wieso gibt es Kirchen? Der Podcast "Yascha fragt" erscheint jeden Sonntag um 9 Uhr.
Mitmachen und Fragen einsenden
