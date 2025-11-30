Yascha ist manchmal richtig wütend. Aber darf er das? Christ:innen sollen doch lieb und nett sein. Hannes gibt zu, dass er manchmal auch wütend ist: über Ungerechtigkeit und Dummheit.
Auch in der Bibel gibt es Zorn
Und Hannes erzählt ihm, dass Jesus auch wütend wurde. Da hatten Geldwechsler und Händler ihre Stände im Tempel aufgebaut. Da hat er geschimpft, dass sie aus dem Tempel eine Räuberhöhle gemacht haben. Und Moses war wütend übers Goldene Kalb. Da üben Yascha und Hannes, wütend zu sein. Das tut gut.
Da kann man zum Schluss zu Gott auch mal sagen: Danke für die Wut!
Podcast für Kinder über Gott, Glaube und Religion
"Yascha fragt" ist ein Podcast für Kinder – und ihre Eltern. Der achtjährige Yascha stellt Pfarrer Hannes Schott wichtige Fragen des Lebens: Warum gibt es Gott? Was ist Glauben? Und wieso gibt es Kirchen? Der Podcast "Yascha fragt" erscheint jeden Sonntag um 9 Uhr.
