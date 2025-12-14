Yascha grübelt: Viele Menschen glauben nicht an Jesus. Wie sollen die denn Weihnachten feiern? Hannes ist überzeugt: Ganz viele von denen feiern auch Weihnachten oder ähnliche Feste. Jüdische Menschen feiern Chanukka, das Lichterfest. Oder Muslime glauben auch, dass es Jesus gab. Insofern können sie Weihnachten auch gut respektieren.

Weihnachten mehr als Kirche

Außerdem ist für viele Menschen Weihnachten inzwischen mehr, als in die Kirche zu gehen. Dazu gehört: gutes Essen, Familie treffen, Besuche, Geschenke, Verreisen ... so feiern auch Menschen anderer Religionen mit.

Außerdem erinnert Weihnachten auch Menschen, die nicht glauben, an ihre Kindheit. In die Kirche sind natürlich alle eingeladen. Hannes wünscht sich, dass es alle an Weihnachten gut haben - und findet es auch nicht falsch, dass jemand, der nicht an Jesus glaubt, Weihnachten feiert.

Jesus freut sich mit und über jeden, der irgendwie mit ihm feiert. Hannes findet es schön, dass Weihnachten allen so wichtig ist, auch wenn sie mit Kirche nicht mehr so viel anfangen können. Und er und Yascha wünschen allen das, was der Engel an Weihnachten verspricht: Frieden auf Erden.