Nachdem Yascha und Hannes sich darüber ausgetauscht haben, wie die feiern, die nicht an Jesus glauben, kommt die nächste große Frage: Wie feiern die, die keine Verwandten haben? Hannes sagt: Einsamkeit ist ein großes Thema, gerade an Weihnachten. Und vielerorts wird grad in der Advents- und Weihnachtszeit viel für einsame Menschen angeboten.

Wie feiern die Weihnachten, die niemanden haben?

Das Problem mit Weihnachten ist halt, dass es inzwischen von der Erwartungshaltung voll überfrachtet ist. Das versteht auch Yascha: Weihnachtsfilme sind voller Kitsch und Liebe und ohne Streit. Hannes erzählt dann vom echten Weihnachten, in dem ein Kind im Stall zur Welt kommt, Menschen ohne Geld und Ansehen die ersten Besucher waren. Und es passieren wunderbare Dinge in der Weihnachtsgeschichte. Gott kommt auf die Erde.

Yascha wünscht sich, dass das jeder auf der Erde mitkriegen, dass deswegen keiner allein ist. Da bleibt nur noch, dass die beiden allen Frohe Weihnachten wünschen. Und dass es sich alle gutgehen lassen.