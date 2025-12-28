Yascha ist heute im Zukunftsmodus. Er will nicht einfach nur „irgendwie alt werden“, sondern gut leben. Hannes muss kurz nachdenken und erzählt dann von früher: Er war als Kind schüchtern und hätte gern gehört, dass er genau richtig ist, so wie er ist, und dass noch viel Tolles auf ihn wartet. Yascha staunt, denn Hannes wirkt nun überhaupt nicht mehr schüchtern und steht schließlich mit seiner Band auf Bühnen. Geschweige denn auf der Kanzel beim Gottesdienst.

Wie soll ich einmal leben, wenn ich groß bin?

Doch Hannes erklärt: Auch unangenehme Erfahrungen machen einen zu dem, der man später ist. Und manchmal öffnen sie sogar Türen. So ist er zum Beispiel wegen seiner Schüchternheit zum Theaterspielen gegangen, hat dort Freunde gefunden, viel gelernt und viele Jahre später entstand daraus zusammen mit Micha die Idee zu „Yascha fragt“. Yascha merkt, dass man oft erst später weiß, wozu etwas gut war. Hannes findet: Manchmal braucht es Geduld und Vertrauen.