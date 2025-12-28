Yascha ist heute im Zukunftsmodus. Er will nicht einfach nur „irgendwie alt werden“, sondern gut leben. Hannes muss kurz nachdenken und erzählt dann von früher: Er war als Kind schüchtern und hätte gern gehört, dass er genau richtig ist, so wie er ist, und dass noch viel Tolles auf ihn wartet. Yascha staunt, denn Hannes wirkt nun überhaupt nicht mehr schüchtern und steht schließlich mit seiner Band auf Bühnen. Geschweige denn auf der Kanzel beim Gottesdienst.
Wie soll ich einmal leben, wenn ich groß bin?
Doch Hannes erklärt: Auch unangenehme Erfahrungen machen einen zu dem, der man später ist. Und manchmal öffnen sie sogar Türen. So ist er zum Beispiel wegen seiner Schüchternheit zum Theaterspielen gegangen, hat dort Freunde gefunden, viel gelernt und viele Jahre später entstand daraus zusammen mit Micha die Idee zu „Yascha fragt“. Yascha merkt, dass man oft erst später weiß, wozu etwas gut war. Hannes findet: Manchmal braucht es Geduld und Vertrauen.
Podcast für Kinder über Gott, Glaube und Religion
"Yascha fragt" ist ein Podcast für Kinder – und ihre Eltern. Der achtjährige Yascha stellt Pfarrer Hannes Schott wichtige Fragen des Lebens: Warum gibt es Gott? Was ist Glauben? Und wieso gibt es Kirchen? Der Podcast "Yascha fragt" erscheint jeden Sonntag um 9 Uhr.
Die CD zum beliebten Podcast "Yascha fragt" bringt religiöse und theologische Fragen auf den Punkt – verständlich, ehrlich und berührend. Das Besondere an dieser Serie ist das einfache, aber wirkungsvolle Konzept: Zwei Menschen im Gespräch. Der Sohn fragt, der Pfarrer erklärt, der Vater hört zu, staunt und hält die Gedanken fest. Und am Ende lernen alle etwas dazu.
