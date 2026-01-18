Yascha ist ein bisschen traurig, weil "Yascha fragt" bald vorbei ist. Damit besteht die Möglichkeit, Hannes jede Woche eine Frage zu stellen. Hannes versucht, ihn zu trösten. Den gibt's ja immer noch. Hannes ist der Meinung, dass wir in uns drin jede Menge Antworten auf Fragen haben.
Nicht für alle Fragen Antworten suchen
Yascha findet bei vielen Dingen auch ohne den alten Pfarrer Hannes die richtige Antwort. Jesus sagt: Das Reich Gottes ist in uns drin. Wir haben also alles in uns angelegt. Und Jesus hat mal gesagt: Werdet wie die Kinder. Manchmal muss man vielleicht nicht alles verstehen, sondern einfach vertrauen. Hannes erinnert Yascha daran, wie sie früher gesungen haben: "Weil ich Jesu Schäflein bin". Im Glauben geht's ja darum, sich behütet und geborgen zu fühlen. Vielleicht müssen wir uns nicht für alle Fragen Antworten suchen. Und eines Tages werden wir Gott alle Fragen stellen können.
Yascha ist noch nicht voll überzeugt, aber es gibt ja noch eine weitere Folge!
Podcast für Kinder über Gott, Glaube und Religion
"Yascha fragt" ist ein Podcast für Kinder – und ihre Eltern. Der achtjährige Yascha stellt Pfarrer Hannes Schott wichtige Fragen des Lebens: Warum gibt es Gott? Was ist Glauben? Und wieso gibt es Kirchen? Der Podcast "Yascha fragt" erscheint jeden Sonntag um 9 Uhr.
Jetzt die CD zum Podcast "Yascha fragt" bestellen:
Die CD zum beliebten Podcast "Yascha fragt" bringt religiöse und theologische Fragen auf den Punkt – verständlich, ehrlich und berührend. Das Besondere an dieser Serie ist das einfache, aber wirkungsvolle Konzept: Zwei Menschen im Gespräch. Der Sohn fragt, der Pfarrer erklärt, der Vater hört zu, staunt und hält die Gedanken fest. Und am Ende lernen alle etwas dazu.
Hier die CD in unserem Shop für nur 10 Euro bestellen