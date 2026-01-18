Yascha ist ein bisschen traurig, weil "Yascha fragt" bald vorbei ist. Damit besteht die Möglichkeit, Hannes jede Woche eine Frage zu stellen. Hannes versucht, ihn zu trösten. Den gibt's ja immer noch. Hannes ist der Meinung, dass wir in uns drin jede Menge Antworten auf Fragen haben.

Nicht für alle Fragen Antworten suchen

Yascha findet bei vielen Dingen auch ohne den alten Pfarrer Hannes die richtige Antwort. Jesus sagt: Das Reich Gottes ist in uns drin. Wir haben also alles in uns angelegt. Und Jesus hat mal gesagt: Werdet wie die Kinder. Manchmal muss man vielleicht nicht alles verstehen, sondern einfach vertrauen. Hannes erinnert Yascha daran, wie sie früher gesungen haben: "Weil ich Jesu Schäflein bin". Im Glauben geht's ja darum, sich behütet und geborgen zu fühlen. Vielleicht müssen wir uns nicht für alle Fragen Antworten suchen. Und eines Tages werden wir Gott alle Fragen stellen können.

Yascha ist noch nicht voll überzeugt, aber es gibt ja noch eine weitere Folge!