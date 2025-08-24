Yascha fragt: Warum werden in der Kirche immer so alte Lieder gesungen?

So oft war Yascha in seinem Leben noch nicht im "normalen" Gottesdienst. Kindergottesdienst schon, aber so ganz normal am Sonntag, das war jetzt das erste Mal.

Und da ist ihm als Musikfan gleich aufgefallen, dass die Lieder, die da gesungen werden, schon ganz schön alt sind. Dinosaurieralt fast. Für Hannes hat das auch was mit geliebter Tradition zu tun, es ist jetzt auch schön, Lieder zu singen, die man kennt, aber natürlich sollen auch moderne Lieder nicht zu kurz kommen.

Podcast "Yascha fragt"

In unserer Podcast-Reihe begleiten wir Yascha, einen neugierigen Achtjährigen, auf seiner Reise, Antworten auf Fragen zu finden, die ihn wie viele andere Kinder beschäftigen: Was passiert nach dem Tod? Wie sieht Gott eigentlich aus? Warum gibt es Kirchen? Yascha stellt seine Fragen dem evangelischen Pfarrer Hannes Schott aus Nürnberg. Und Pfarrer Hannes Schott, bekannt für sein humorvolles und einfühlsames Verständnis für Kinderfragen, nimmt sich Zeit, um Yaschas Fragen ernsthaft und verständlich zu beantworten.

Hinweis: Der Podcast befindet sich im August in der Sommerpause. Wir wiederholen alte Folgen, bis es neues von Yascha und Hannes gibt.