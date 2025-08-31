Was ist die Kirchensteuer?

Yascha fragt: Was ist eigentlich das Kirchensteuer? Er meint natürlich DIE Kirchensteuer. Trotzdem die Frage: Was ist das? Wofür und überhaupt warum Kirchensteuer?

Hannes zählt auf, wofür das Geld alles eingesetzt wird. Für Yascha jedoch ist die größte Überraschung: Hannes bekommt Geld. Jeden Monat. Unglaublich!

Podcast "Yascha fragt"

In unserer Podcast-Reihe begleiten wir Yascha, einen neugierigen Achtjährigen, auf seiner Reise, Antworten auf Fragen zu finden, die ihn wie viele andere Kinder beschäftigen: Was passiert nach dem Tod? Wie sieht Gott eigentlich aus? Warum gibt es Kirchen? Yascha stellt seine Fragen dem evangelischen Pfarrer Hannes Schott aus Nürnberg. Und Pfarrer Hannes Schott, bekannt für sein humorvolles und einfühlsames Verständnis für Kinderfragen, nimmt sich Zeit, um Yaschas Fragen ernsthaft und verständlich zu beantworten.

Hinweis: Der Podcast befindet sich im August in der Sommerpause. Wir wiederholen alte Folgen, bis es neues von Yascha und Hannes gibt.