Eine Reise nach Odessa führt mitten hinein in den Alltag eines Landes im Krieg – und zugleich zu Menschen, die sich der Angst mit erstaunlicher Zuversicht entgegenstellen. Der Münchner Regionalbischof Thomas Prieto Peral besuchte gemeinsam mit Dekan Jörg Breu aus Regensburg und Dekan Wenrich Slenczka aus Würzburg die evangelisch-lutherische Gemeinde in der Stadt und den umliegenden Dörfern. Anlass war die Unterzeichnung einer Partnerschaftsvereinbarung zwischen dem Evangelischen Dekanat Regensburg und der Gemeinde St. Paul in Odessa.

Besuch bei der lutherischen Gemeinde in Odessa

Schon eine kleine Szene wurde zum Sinnbild der Reise. Bei einem Rundgang durch Odessa zeigte die Begleiterin aus der Gemeinde auf eine Malve am Straßenrand. Sie sei dort bewusst gepflanzt worden, erklärte sie.

Viele Menschen setzten Blumen, "weil uns das Kraft gibt in diesem Krieg".

In der Stadt liegen Normalität und Bedrohung dicht beieinander: Menschen flanieren durch Parks und sitzen in Cafés, zugleich heulen mehrmals täglich die Sirenen. Besonders am Hafen sind die Folgen der russischen Angriffe sichtbar.

Ein geistliches Zentrum der Stadt ist die evangelisch-lutherische St.-Paul-Kirche. Nach Jahrzehnten des Verfalls wurde sie restauriert und 2010 neu eingeweiht. Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern (ELKB) hatte die Renovierung wesentlich unterstützt.