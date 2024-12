Künstliche Intelligenz (deutsch: KI oder international: AI) ist jetzt schon fester Bestandteil in unserer Gesellschaft. Firmen nutzen KI als Anrufbeantworter, die Wissenschaft braucht sie zur schnellen Auswertung großer Datenmengen – um nur ein paar Beispiele zu nennen. Aber was macht KI mit unserer Gesellschaft oder mit uns als Menschen? Darüber spricht Moderatorin Agnes Krafft mit dem Theologen Yannick Schlote. Wir stellen das „lebende“ Lexikon Ameca im Nürnberger Zukunftsmuseum vor, begleiten das Schulprojekt „Inside Progromnacht“ und unterhalten uns mit dem Bible-Bot.

