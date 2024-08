Die Schweizer Politikerin und Ethnologin Ruth-Gaby Vermot ist Präsidentin und Gründerin des Vereins FriedensFrauen Weltweit/PeaceWomen Across the Globe, der aus der Initiative "1000 Frauen für den Friedensnobelpreis 2005" entstanden ist. Im Interview spricht sie über die Entstehungsgeschichte der Aktion, über die besondere Rolle von Frauen in Friedensprozessen und warum sie auch heute nicht die Hoffnung verliert.

Frau Vermot, wie kam es dazu, dass Sie 1000 Frauen für den Friedensnobelpreis 2005 vorgeschlagen haben?

Ich war lange Jahre Politikerin, Mitglied des schweizerischen Parlaments und Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Während meiner politischen Arbeit habe ich mich mit Menschen in Kriegssituationen befasst. Ich war in vielen Kriegsländern und habe Flüchtlingscamps besucht, etwa in Armenien, Aserbaidschan, Tschetschenien, Serbien, in Georgien und Bosnien-Herzegowina. Überall habe ich sehr aktive Frauen gesehen, die Häuser wiederaufgebaut, Schulunterricht erteilt, Kinder und alte Menschen gepflegt und damit die Lebenssituation der Flüchtlinge verbessert haben.

Ich habe überall erlebt, dass die Frauen die Pflegearbeit machen und sich für die Gesellschaft verantwortlich fühlen.

Während meist Männer, Regierungen, Kriege lostreten, tragen diese Frauen die ganze Bürde der Zerstörung und die Sorge für die Gesellschaft – und zwar unbezahlt und unbeachtet.

Als im Oktober 2002 die Vergabe des Friedensnobelpreises an den ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter verkündet wurde, und der Preis damit wieder mal an einen Mann ging, habe ich zu meinem Umfeld gesagt: "Ich werde 1000 Frauen für den Friedensnobelpreis nominieren." Das ist mir so rausgerutscht und meine Freundinnen und Frauenorganisationen haben gesagt: "Mach doch! Wir helfen dir."

Das war eine Art Auftrag! Wir haben Überlegungen angestellt, uns über Ziele unterhalten, einen Verein gegründet und Geld gesammelt. Viele Menschen, Organisationen, Stiftungen, haben uns geholfen, so dass wir mit unserer Arbeit beginnen konnten.

Warum gerade 1000 Frauen?

Es gibt ja Millionen Frauen auf der ganzen Welt, die unbezahlte Gesellschafts- oder Care-Arbeit leisten und dafür kaum Wertschätzung erhalten. Eines unserer Ziele war es, die Arbeit all dieser Frauen, die Friedensarbeit ist, sichtbar und öffentlich zu machen. Die 1000 Frauen waren eine symbolische Zahl.

Wie haben Sie die Frauen gefunden?

Wir haben weltweit 15 Koordinatorinnen gesucht, in Gesprächen unsere Idee und ein umfassendes Friedensverständnis skizziert. Bei einem ersten Treffen in der Schweiz haben wir gemeinsam strenge Kriterien definiert, denn nicht jede Frau ist ja eine Friedensfrau. Es ging uns darum, Frauen für den Friedensnobelpreis 2005 zu nominieren, die sich in ihren Ländern, Regionen oder international langfristig stark machten für eine Welt ohne Kriege, Frauen, die Armut, Ungerechtigkeiten und Gewalt bekämpften und sich für Frauenrechte politisch exponierten zu Gunsten einer besseren Gesellschaft. Die Koordinatorinnen haben anschließend zwei Jahre lang in ihren Regionen nach diesen Frauen gesucht und nach intensiven Diskussionen haben wir schließlich 1000 Frauen für die Liste an das Friedens-Nobelpreiskomitee in Oslo ausgewählt.

Im Juni 2005 haben wir die Namen der FriedensFrauen bei mehr als 40 Pressekonferenzen weltweit zur gleichen Uhrzeit verkündet. Das war ein Riesenhighlight. Viele Medien haben sichtbar gemacht, was Frauen eigentlich zum Frieden beitragen. 2004 haben wir die Biographien der nominierten Frauen im Buch "1000 PeaceWomen Across the Globe” veröffentlicht. Die Ausstellung "1000 Gesichter des Friedens” wurde 2005 in Zürich und anschließend tausende Male weltweit gezeigt. Auch der UNO-Sicherheitsrat lieh uns seine Vorhalle, um die Ausstellung zu präsentieren.

Den Friedensnobelpreis 2005 hat der Direktor der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO), Mohammed el-Baradei, bekommen. Wir waren sehr enttäuscht und haben uns überlegt, ob wir weitermachen wollten. Aber wir konnten gar nicht aufhören. 2006 haben wir die Nachfolge-Organisation "PeaceWomen Across the Globe - FriedensFrauen Weltweit", gegründet.