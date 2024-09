Der erste Satz des Vertragswerkes macht deutlich, wie umfassend dieser Frieden verstanden wird:

Der Vertrag mutet allen Parteien viel zu – in Artikel zwei heißt es etwa:

"Beiderseits sei immerwährendes Vergessen und Amnestie alles dessen, was [...] vom einen oder anderen Teil, hüben und drüben, feindlich begangen worden ist … in immerwährendem Vergessen begraben."

Das Vertragswerk löst drei zentrale Krisenherde. Einzig der Französisch-Spanische Krieg wird fortgesetzt bis 1659. Es kommt zu einer Verschiebung der Machtstrukturen: Spanien verliert seine Machtposition, Frankreich und Schweden gehen als Gewinner aus dem Krieg. Schweden gewinnt Territorien im Norden hinzu, Frankreich dafür Bistümer in Lothringen, die Niederlande und die Schweiz erhalten hier ihre Unabhängigkeit.

Und taugen die Verhandlungen zum Dreißigjährigem Krieg auch als Vorbild für den Umgang mit heutigen Kriegen – etwa den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine? Für die Historikerin Siegrid Westphal zeigt der Umgang mit dem Krieg in den Verhandlungen jedenfalls, was nötig ist, um zu einem Friedensschluss zu kommen:

"Man braucht für einen Friedensschluss den uneingeschränkten Willen zum Frieden. Man muss auch bereit sein, Kompromisse zu schließen. Das alles setzt voraus, dass man Vertrauen hat in den Verhandlungspartner. Wenn dieses Vertrauen nicht da ist, dann muss Vertrauen erst mal aufgebaut werden. Im Endeffekt braucht man auch immer den Mut zu unkonventionellen Lösungen. Man darf sich nicht sklavisch an das, was man mal erreichen wollte, und auch nicht an die Verhaltensregeln halten, sondern man muss flexibel bleiben und auch auf die anderen Konfliktparteien eingehen.