Erinnerungsarbeit als Geste der Demut

Die Erinnerungsarbeit erfordert eine Pause - als Geste des Innehaltens. So beschreibt Charlotte Kaiser ihren Freiwilligendienst im "Illinois Holocaust Museum and Education Center" in Chicago, USA, während des Jahres 2017/2018. Das Thema "Holocaust" ist fester Bestandteil des Schulcurriculums und daher besuchen alle Schülerinnen und Schüler dieses Museum.

Jede Führung endet mit einer Rede eines Holocaust-Überlebenden. Für Charlotte Kaiser ist das Erinnern an die Gräueltaten der Nationalsozialisten eine Geste der Demut gegenüber den Opfern.

Gespräche mit Holocaust-Überlebenden

Zusammen mit einem anderen Freiwilligen war Kaiser hauptsächlich für den Kontakt mit den Überlebenden zuständig. Dadurch verbrachten sie viel Zeit mit ihnen, führten Gespräche und stellten Fragen. Für sie war der Kontakt mit den Überlebenden auch eine Möglichkeit, den Opfern Respekt zu erweisen: Indem man ihre Geschichten hört und ihre Botschaft ernst nimmt.

"Die Arbeit und die Begegnung mit Überlebenden des Holocaust war die stärkste Motivation meiner Bewerbung bei Aktion Sühnezeichen und ist im Nachhinein auch das, was mir in all den Monaten die meiste Kraft gegeben und die größte Freude bereitet hat", schreibt sie in einem Brief an ihre Kirchengemeinde.

Vor ihrem Freiwilligendienst kannte Kaiser nur zwei jüdische Menschen, die in Deutschland vor den Nazis versteckt wurden. Nach ihrem Jahr in Chicago kennt sie nun 50 Holocaust-Überlebende und ihre Lebensgeschichten.

Verpflichtung gegenüber den Opfern

Kaiser betont, dass es eine Verpflichtung gegenüber den Opfern des nationalsozialistischen Terrors gibt. Diese Verpflichtung beinhaltet auch die Auseinandersetzung mit der Geschichte der eigenen Familie. Ein Zeitzeugengespräch mit einem Überlebenden zu führen, sei ein großes Privileg in den USA.

Auch wenn es in Deutschland weniger Überlebende gibt als in den USA, sei es ein wichtiges Element für den Geschichtsunterricht und die öffentliche Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus.

Charlotte Kaisers Freiwilligendienst hat sie in der Überzeugung gestärkt, dass die eindringliche Begegnung mit Zeitzeugen und die wachsame Erinnerung an die Gräueltaten des Holocaust sowie der respektvolle Umgang mit den Überlebenden für eine friedvolle Zukunft unerlässlich sind.