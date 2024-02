Warum soll man überhaupt beten?

Auch diesmal hat Yascha wieder eine Frage an Hannes, die gar nicht so einfach ist zu beantworten. Es geht nämlich um das Beten.

Hast du dich jemals gefragt, warum wir überhaupt beten? Yascha schon! Er möchte wissen, ob es wirklich notwendig ist, zu Gott zu beten, wenn Gott doch schon alles über uns weiß. Was wir denken, was wir fühlen und auch wenn wir mal was angestellt haben. Gibt es speziellen Grund für das Gebet?

Yascha und Hannes werden wollen gemeinsam herausfinden, ob Beten dazu dient, uns bewusst zu machen, dass Gott immer für uns da ist, oder ob es noch mehr dahintersteckt.

Bist du neugierig auf die Antworten? Dann hör mal rein in die neue Folge, wenn Yascha fragt, warum wir überhaupt beten.

Podcast "Yascha fragt"

In unserer Podcast-Reihe begleiten wir Yascha, einen neugierigen Achtjährigen, auf seiner Reise, Antworten auf Fragen zu finden, die ihn wie viele andere Kinder beschäftigen: Was passiert nach dem Tod? Wie sieht Gott eigentlich aus? Warum gibt es Kirchen? Yascha stellt seine Fragen dem evangelischen Pfarrer Hannes Schott aus Nürnberg. Und Pfarrer Hannes Schott, bekannt für sein humorvolles und einfühlsames Verständnis für Kinderfragen, nimmt sich Zeit, um Yaschas Fragen ernsthaft und verständlich zu beantworten.