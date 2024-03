Warum nimmt man bei der Taufe kein Regenwasser?

Die Taufe beschäftigt Yascha auch diese Woche. In der Schule hat er gerade das Thema Umweltschutz durchgenommen, natürlich geht es da auch um Wassersparen. Da wäre es doch naheliegend, wenn wir Gottes Schöpfung schützen wollen, auf Regenwasser anstatt auf frisches Trinkwasser zurückzugreifen.

Oder hat es einen anderen Grund? Und was Händewaschen mit der Taufe zu tun hat und was "Mineralwasser Marke Jesus" ist, das erfahrt ihr in der aktuellen Folge von Yascha fragt.

Podcast "Yascha fragt"

In unserer Podcast-Reihe begleiten wir Yascha, einen neugierigen Achtjährigen, auf seiner Reise, Antworten auf Fragen zu finden, die ihn wie viele andere Kinder beschäftigen: Was passiert nach dem Tod? Wie sieht Gott eigentlich aus? Warum gibt es Kirchen? Yascha stellt seine Fragen dem evangelischen Pfarrer Hannes Schott aus Nürnberg. Und Pfarrer Hannes Schott, bekannt für sein humorvolles und einfühlsames Verständnis für Kinderfragen, nimmt sich Zeit, um Yaschas Fragen ernsthaft und verständlich zu beantworten.