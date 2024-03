Warum musste Jesus am Kreuz sterben?

Seit seinem letzten Besuch in der Kirche geht Yascha das Bild des Kreuzes mit dem toten Jesus nicht mehr aus dem Kopf. Es hat ihn sehr traurig gemacht.

Yascha fragt sich deshalb, warum Jesus am Kreuz sterben musste. Yascha und Hannes schauen sich daraufhin genauer an, wie so ein Kreuz aussieht: Sie erkennen die einfache Form zweier Linien, einer senkrechten und einer waagerechten. Doch diese einfachen Linien von oben und von der Seite haben eine tiefe Bedeutung.

Hannes erklärt Yascha, dass das Kreuz nicht nur ein Symbol ist, sondern auch eine Botschaft: Gott kommt von oben zu uns herab. Nicht nur zu Weihnachten, sondern immer.

Podcast "Yascha fragt"

In unserer Podcast-Reihe begleiten wir Yascha, einen neugierigen Achtjährigen, auf seiner Reise, Antworten auf Fragen zu finden, die ihn wie viele andere Kinder beschäftigen: Was passiert nach dem Tod? Wie sieht Gott eigentlich aus? Warum gibt es Kirchen? Yascha stellt seine Fragen dem evangelischen Pfarrer Hannes Schott aus Nürnberg. Und Pfarrer Hannes Schott, bekannt für sein humorvolles und einfühlsames Verständnis für Kinderfragen, nimmt sich Zeit, um Yaschas Fragen ernsthaft und verständlich zu beantworten.