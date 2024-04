Wie kann man denn für ein Gebäude arbeiten?

Hannes arbeitet als Pfarrer für die Kirche, so weit so gut. Aber wie kann man für ein Haus arbeiten, fragt sich Yascha und gibt die Frage gleich an Hannes weiter.

Aber Kirche ist ja nicht gleich Haus, sondern auch der Oberbegriff für eine Institution. Das fängt bei den "Jüngern Jesu" an, also seinen Jüngern und allen anderen Getauften unter uns. Kirchenmitglied zu sein ist aber keine Pflicht, sondern eine freie Entscheidung.

Aber bevor man aus der Kirche austritt, sollten lieber alle Idioten aus der Kirche austreten...

Podcast "Yascha fragt"

In unserer Podcast-Reihe begleiten wir Yascha, einen neugierigen Achtjährigen, auf seiner Reise, Antworten auf Fragen zu finden, die ihn wie viele andere Kinder beschäftigen: Was passiert nach dem Tod? Wie sieht Gott eigentlich aus? Warum gibt es Kirchen? Yascha stellt seine Fragen dem evangelischen Pfarrer Hannes Schott aus Nürnberg. Und Pfarrer Hannes Schott, bekannt für sein humorvolles und einfühlsames Verständnis für Kinderfragen, nimmt sich Zeit, um Yaschas Fragen ernsthaft und verständlich zu beantworten.