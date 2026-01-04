Nach der letzten Folge "Yascha fragt" über die Zukunft steht für Yascha eines fest: Er will vor allem glücklich sein. Hannes findet das sehr vernünftig. Yascha stellt fest, dass Glück auch mal "nichts Sinnvolles tun" bedeutet, zum Beispiel zocken, chillen oder Quatsch machen. Aber auch "etwas Sinnvolles tun", wie das Zimmer aufräumen, weil man das Ergebnis sieht.

Yascha fragt: Was ist eigentlich Glück?

Hannes erinnert sich dabei an Maria und Martha aus der Bibel: Martha organisiert und schuftet, während Maria sich einfach zu Jesus setzt und zuhört. Als Martha sich beschwert, sagt Jesus: "Maria hat das Bessere gewählt." Yascha wittert sofort die falsche Konsequenz: "Also nie mehr Zimmer aufräumen! Alle werden diese Folge lieben!"

Hannes erklärt jedoch: "Klar gibt es Martha-Momente, in denen man etwas tun muss. Nur sollte Glück nicht immer am Tun hängen, denn manchmal kann man gar nichts leisten, weil man krank oder traurig ist. In der Bibel heißt es: "Gott nahe zu sein, ist mein Glück." Vielleicht liegt Glück also auch in der Ruhe und in der Nähe zu Gott. Und wenn man nicht glaubt? Dann kann man sich auf die Suche begeben: in Kirchen, Büchern oder bei "Yascha fragt".