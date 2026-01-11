Nach der letzten Folge von "Yascha fragt" ist für Yascha klar: Er will vor allem glücklich sein. Doch diesmal hakt er nach: Wie soll man glücklich sein, wenn das Leben gerade gar nicht so doll ist?

Hannes hat darauf zwei Antworten aus der Bibel parat. Die erste stammt aus dem Buch Prediger: "Es gibt nichts Besseres, als fröhlich zu sein und es sich gut gehen zu lassen." Für Hannes heißt das: auf sich achten, das Gute wahrnehmen und es nicht ständig beiseiteschieben – selbst dann, wenn nicht alles perfekt läuft.

Traurig und trotzdem glücklich?

Die zweite Antwort kommt von Jesus selbst – und die irritiert Yascha zunächst: "Glücklich sind die Traurigen, denn sie werden getröstet." Für Yascha passt das überhaupt nicht zusammen. Traurig und glücklich? Wie soll das gehen?

Hannes widerspricht. Er meint: Man kann traurig sein und trotzdem ein tiefes Glück empfinden – nämlich dann, wenn man sich geborgen und getröstet fühlt. Auch wenn im Leben nicht immer alles rundläuft, gibt es diese kleinen Dinge, die Glück zurückbringen: Nähe, Trost, Ruhe oder ein Moment, der guttut.

Ein "glückliches Leben" bedeutet also nicht, dass nie etwas Schlimmes passiert. Sondern dass man trotz allem die glücklichen Momente findet, sie festhält – und vielleicht sogar intensiver wahrnimmt. Denn wer traurig war, spürt das Schöne oft umso stärker.