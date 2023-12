Warum steht der Christbaum im Zimmer?

Heute ist Heiligabend. Endlich, seit Wochen hat Yascha auf diesen Tag hingefiebert. In der Adventszeit hat er ach viel gelernt, er weiß jetzt, wo Gott im Stall von Bethlehem ist oder wer denn die Weihnachtsgeschenke bringt. Aber selbst an Heiligabend steht Yascha vor einem Rätsel. Was macht denn eigentlich der Weihnachtsbaum im Wohnzimmer? Schön ist er schon, mit den ganzen Lichtern und Kugeln, aber was hat denn bitteschön ein Tannenbaum mit Weihnachten zu tun?

Podcast "Yascha fragt"

In unserer Podcast-Reihe begleiten wir Yascha, einen neugierigen Achtjährigen, auf seiner Reise, Antworten auf Fragen zu finden, die ihn wie viele andere Kinder beschäftigen: Was passiert nach dem Tod? Wie sieht Gott eigentlich aus? Warum gibt es Kirchen? Yascha stellt seine Fragen dem evangelischen Pfarrer Hannes Schott aus Nürnberg. Und Pfarrer Hannes Schott, bekannt für sein humorvolles und einfühlsames Verständnis für Kinderfragen, nimmt sich Zeit, um Yaschas Fragen ernsthaft und verständlich zu beantworten.