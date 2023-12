Warum machen wir Sachen, die wir eigentlich nicht wollen?

Heute ist Sylvester, der letzte Tag, und ausgerechnet heute ist Yascha sehr traurig. Er hat was getan, was er eigentlich nicht wollte, aber ist jetzt eben passiert. Er hat seine kleine Schwester Milou gehauen. Dabei hat er sie doch so lieb. Jeden Tag spielen sie miteinander. Da haut man sich doch nicht. Aber jetzt ist es eben passiert. Warum macht eigentlich etwas, was man eigentlich gar nicht will?

Podcast "Yascha fragt"

In unserer Podcast-Reihe begleiten wir Yascha, einen neugierigen Achtjährigen, auf seiner Reise, Antworten auf Fragen zu finden, die ihn wie viele andere Kinder beschäftigen: Was passiert nach dem Tod? Wie sieht Gott eigentlich aus? Warum gibt es Kirchen? Yascha stellt seine Fragen dem evangelischen Pfarrer Hannes Schott aus Nürnberg. Und Pfarrer Hannes Schott, bekannt für sein humorvolles und einfühlsames Verständnis für Kinderfragen, nimmt sich Zeit, um Yaschas Fragen ernsthaft und verständlich zu beantworten.