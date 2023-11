Warum stehen keine Dinosaurier in der Bibel?

Yascha ist überrascht, wie es Gott geschafft hat in nur sieben Tagen die Welt zu erschaffen. So steht es in der Bibel, aber warum wird kein Wort über Dinosaurier verloren? Yascha als großer Dino Fan ist verwirrt. Aber Hannes kann es ihm erklären, man kann nämlich Sachen verschieden beschreiben, aber dennoch können beide Sichtweisen richtig sein. So haben die Wissenschaftler recht, die die Dinosaurier entdeckt haben und trotzdem kann Gott die Dinosaurier erschaffen haben.

Podcast "Yascha fragt"

In unserer Podcast-Reihe begleiten wir Yascha, einen neugierigen Achtjährigen, auf seiner Reise, Antworten auf Fragen zu finden, die ihn wie viele andere Kinder beschäftigen: Was passiert nach dem Tod? Wie sieht Gott eigentlich aus? Warum gibt es Kirchen? Yascha stellt seine Fragen dem evangelischen Pfarrer Hannes Schott aus Nürnberg. Und Pfarrer Hannes Schott, bekannt für sein humorvolles und einfühlsames Verständnis für Kinderfragen, nimmt sich Zeit, um Yaschas Fragen ernsthaft und verständlich zu beantworten.