19.01.2021

"Gemeinsam lauter"

Bayerischer Rundfunk startet Gemeinschaftsaktion um bayerischer Kultur- und Musikszene eine Stimme zu geben

In einer Gemeinschaftsaktion mehrerer Programme will der Bayerische Rundfunk (BR) der heimischen Kultur- und Musikszene in der Corona-Pandemie eine Stimme geben.