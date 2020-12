KompassKultur: Ein freiwilliges Jahr in der städtischen Sing- und Musikschule München

Wie beeinflusst die aktuelle Corona-Pandemie Eure Arbeit?

Hanno: Konzerte und Konzertreisen funktionieren im Moment ja leider gar nicht, das ist sehr schade, weil wir für dieses Jahr echt schöne Konzertreisen nach Finnland und Ungarn geplant hatten, die jetzt natürlich nicht stattfinden können. Aber wir haben letztens als kleinen Ersatz ein Video von ein paar Stücken vom Orchester für die Stadt München aufgenommen. Und es macht mehr Arbeit, weil wir ja beim Aufbau jetzt ganz genau auf die Abstände achten müssen, dazu kommen zusätzliche Notenständer und die Trennwände.

Alex: Theoretisch wäre Veranstaltungs- und Orchestermanagement unsere Hauptaufgabe und die fällt jetzt komplett weg.

Was sind Eure Ziele in diesem Jahr?

Hanno: Ich weiß noch nicht, was ich studieren möchte. Für mich ist das jetzt ein Orientierungsjahr, in dem ich eben herausfinden will, was ich später mal mache.

Alex: Ich bin mir eben auch nicht wirklich sicher, ich hab zwar ein paar Studiengänge im Blick, aber kann mich da im Moment noch nicht entscheiden.

Habt Ihr den vor, tatsächlich auch später in diesem Bereich zu arbeiten?

Alex: Das weiß ich im Moment noch nicht, ausschließen will ich es aber nicht.

Hanno: Ich weiß, dass ich nicht mit Musik aufhören möchte, aber ich habe zumindest im Moment nicht vor, Konzertmanagement oder ähnliches als Beruf auszuüben. Es gab aber auch schon Freiwillige bei uns, die jetzt ihr Instrument studieren. Das ist unterschiedlich.

Euer Tipp, wenn man sich bei Eurer Einsatzstelle für einen Freiwilligendienst bewerben will?

Hanno: Am einfachsten ist es bei uns tatsächlich, wenn man schon in einem der Orchester spielt. Wir haben aber auch immer mal wieder Leute, die noch nichts mit unserer Musikschule zu tun hatten. Wenn niemand aus den Orchestern die Stelle will, dann wird sie eben ausgeschrieben.

Zum Schluss: Wie beschreibt Ihr Eure Einsatzstelle in fünf Worten?

Alex und Hanno: Auf jeden Fall lustig und abwechslungsreich, locker im Sinne einer angenehmen Atmosphäre, kreativ und natürlich musikalisch.