Mannheim (epd). Die Blockade einer Straße in Mannheim für diesen Montag (23.5.) haben Klimaaktivisten der Bewegung "Letzte Generation" angekündigt. Am frühen Morgen wollten sie dort einen "wichtigen Verkehrsweg friedlich blockieren", hieß es in der Mitteilung am Samstag. Die Protestaktion gegen die klimaschädliche Nutzung fossiler Energieträger, die am selben Tag auch in anderen deutschen Städten stattfinden soll, beginne ab 7 Uhr. Der genaue Ort soll gegen 7.30 Uhr bekannt gegeben werden. Einige Teilnehmer planten, sich mit Sekundenkleber an der Fahrbahn festzukleben. Bei den Versammlungsbehörden sei die Aktion nicht angekündigt.

Die Aktivistinnen und Aktivisten fordern Bundesklimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) auf, öffentlich zu erklären, dass es keine neue fossile Infrastruktur geben dürfe, insbesondere keine neuen Ölbohrungen in der Nordsee. Zudem müssten Wind- und Solarenergie "mit Hochdruck" ausgebaut werden.

Zuletzt hatten Aktivisten am vergangenen Montag im morgendlichen Berufsverkehr in mehreren Städten Baden-Württembergs Straßen blockiert, unter anderem die B27 in Stuttgart kurz vor Degerloch.