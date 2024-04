626 Paare an 48 Orten haben das Angebot einer spontanen Trauung oder Segnung angenommen, wie die Landeskirche am Donnerstag in einer ersten Bilanz mitteilte.

Darunter waren 266 kirchliche Trauungen für bereits standesamtlich verheiratete Paare sowie 360 Segnungen für Verliebte. Den größten Zulauf hatte es in Bamberg mit 40 Paaren gegeben. Vor rund einem Jahr bei der Premiere hatten das Angebot 252 Paare an 13 Orten wahrgenommen.

Aktion "Einfach heiraten" in Bayern

Wie die Landeskirche mitteilte, soll die Aktion auch kommendes Jahr wieder stattfinden – ebenfalls an einem relativ einprägsamen Datum, nämlich dem 25. Mai 2025. Andere Gliedkirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) überlegten bereits, sich dann auch an der Aktion zu beteiligen.

Schon dieses Jahr schwappte die Aktion ungeplant über die bayerischen Kirchen- und Landesgrenzen. Ein Paar in Hessen hatte von der Aktion der bayerischen Landeskirche gehört und sich dann bei seiner Ortspfarrerin gemeldet.

Die ermöglichte die Spontanhochzeit dann zur Überraschung des glücklichen Paares – um 21 Uhr.