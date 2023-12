Johannes Hepp ist Psychologe, systemischer Familientherapeut und Psychotherapeut. Im Podcast Ethik Digital spricht er mit Rieke C. Harmsen und Christine Ulrich über "Die Psyche des Homo Digitalis" und erklärt, wie die Digitalisierung zu Neurosen führt – und was wir dagegen tun können.

In Ihrem Buch beschreiben Sie 21 Neurosen der digitalen Gesellschaft. Was verstehen Sie unter einer Neurose?

Hepp: Der Neurose-Begriff füllt Bücherregale. Er wurde vor über 120 Jahren von Sigmund Freud geprägt und wandelt sich ständig. Ich beschreibe in meinem Buch Gegenwartsneurosen und beziehe mich dabei auf die Computerwissenschaften. Im Digitalen ist das Konzept der Neurose eigentlich zum ersten Mal wissenschaftlich belegt: Der Neurotizismus ist eine der Hauptdimensionen für das persönlichkeitstheoretische Modell des Menschen, das inzwischen fast ausschließlich angewandt wird für Marketing oder Werbung und von Konzernen und Ingenieuren aus der Silicon Valley genutzt wird.

Und diese Hauptdimension des Neurotizismus – also wie neurotisch ist ein User, ein Konsument, ein Bürger, ein Wähler und in welchen Bereichen – das kann man schon anhand von 70 Datenpunkten festmachen. Mit diesen Daten kann man ein komplettes Persönlichkeitsprofil nach den fünf Hauptdimensionen der "Big-Five" erstellen, und dadurch wissen alle größeren Akteure in der Digitalwirtschaft längst, wer von uns wie neurotisch ist. Über Microtargeting und Nudging kann ich die User ganz leicht schubsen und zupfen, damit, wenn ich zum Beispiel eine leichte Erhöhung in punkto Angstneurose habe, beispielsweise die Ängste vor Ausländern verstärkt werden.

Die US-amerikanische Firma Cambridge Analytics hat das vorgemacht, sie hatte von jedem Wähler der USA 2000 bis 5000 Datenpunkte. Damit kann ich eine Wahlkampagne gezielt für meine Neurose starten und Meinungen anheizen, damit ich Lügen glaube oder glaube, dass Qualitätsjournalisten lügen und die Lügen die Wahrheit sagen. Wir haben heute über die gezielte Beeinflussung völlig neue Möglichkeiten, und diese übertreffen alles, was sich George Orwell ausgedacht hat, denn er ging nur von einer allgemeinen Beeinflussung aus.

Das Wesen der Neurose ist die Maßlosigkeit

Die digitalen Entwicklungen treffen also auf eine Grunddisposition des Menschen, und bestehende Neurosen werden verstärkt?

Hepp: Das Wesen der Neurose ist die Maßlosigkeit. Ich spreche vor allem von Verhaltenssüchten. Wir konsumieren alle, aber jemand, der eine Konsumsucht hat, konsumiert weiter, auch wenn er verschuldet ist. Die Maßlosigkeit zeigt sich in einem inneren Drang, einer extremen Situation, der das Maß fehlt. Und das beschreibe ich in meinem Buch. Und darin wird sich jeder irgendwo wiederfinden.

Ich werde in Interviews immer nach einem Tipp gefragt, wie wir gesund bleiben können. Man sollte sich selber fragen, was ist meine Schwäche? Wo gehe ich leicht in ein extrem? Ist es die Datingneurose, also bin ich ständig auf der Suche nach dem Traumprinzen oder der Traumfrau? Dann etwickele ich mich aber beziehungsmäßig nicht weiter, sondern bleibe ewig am Werben und auf der Jagd. Oder habe ich eher eine Zwangsneurose und bin empfänglich für paranoide Geschichten, Verschwörungstheorien oder Fakenews? Habe ich einen Hang zum Gaming oder Zocken? Viele junge Menschen steigen heute aus und entfliehen der Realität, weil sie sie überfordert, sie ziehen nicht als Hippies nach Marokko, sondern fliehen in die virtuellen Welten.

Nicht jeder muss seine Neurose behandeln lassen

Ich habe ja eine Praxis in München, meine Hauptklientel ist zwischen 18 und 28. Weil es weniger männliche Therapeuten gibt, kommen viele junge Männer zu mir. Natürlich hat nicht jeder gleich eine behandlungswürdige Neurose im pathologischen Sinn. Vielen reicht diese Reflexion, es geht darum, Zusammenhänge zu verstehen und zu schauen, wo sind meine Schwachstellen, und genau da anzusetzen. Und die Menschen müssen erkennen, wann Dating zum Selbstzweck wird oder nur zur Evaluierung des Marktwertes dient. Und da ist es wichtig, früh gegenzusteuern, damit eben keine Neurose daraus wird.

In ihrem Buch beschreiben Sie Neurosen in den Bereichen Arbeit, Liebe und die Sinnfrage, und schildern eine starke Entfremdung. Wie ist Ihre gesellschaftliche Diagnose?

Hepp: Diese extrem schnell voranschreitende Kultur der Virtualisierung lässt sich nicht aufhalten, weder von der Politik noch von uns. Wir haben in Bayern etwa 40 Prozent mehr Therapieanfragen bei Erwachsenen und 60 Prozent mehr bei Kindern und Jugendlichen als vor der Pandemie. Wir sind als Gesellschaft etwas naiv in die Pandemie gestolpert und haben geglaubt, wir könnten virtuell unser Leben fortführen, und dieser gigantische Feldversuch liefert uns nun die Rechnung.

Andererseits gab es bei allen großen technologischen Neuerungen der Menschheitsgeschichte ähnliche Prozesse. Erst mal finden wir das toll, und dann gibt es eine Gegenbewegung, und erst mit der Zeit lernen wir, besser damit umzugehen.

Johannes Hepp über die Gefahr der Manipulation im Internet

Im Digitalen wird der Mensch immer mehr zum Produkt. Was verändert das?

Hepp: Ja, vor allem die Gefahr der Manipulation. Meine größte Sorge ist, das maligne Narzissten – der Guardian nennt sie die neuen "Arschlochherrscher" – die Menschheitsgeschichte prägen. Und die unglaubliche Beeinflussung: Sie haben heute ganz neue Möglichkeiten des Deepfake. Heute klingt das Video nicht nur nach Trump oder nach Biden, es sieht auch so aus. Und wir sind aber immer noch der Homo Sapiens, ein Rudeltier, ein schlichtes Gemüt.

Wir haben uns zwar über die Jahrtausende unfassbar gut angepasst. Aber noch nicht die Genetik, die braucht dafür Generationen. Aber wir müssen in kürzester Zeit Tönen und Bildern misstrauen lernen. Wir dürfen erst einmal gar nichts mehr glauben. Deswegen glaube ich, dass wir Quellenkritik als neues Hauptfach in den Schulen etablieren müssten.

Müssten sie ihr Buch heute schon wieder ergänzen? Haben sie weitere Neurosen diagnostiziert?

Hepp: Nein, denn ich decke Arbeit, Liebe und Sinn ab. Freud hat gesagt, und das gilt immer noch: Das Ziel einer gelungenen Psychotherapie ist, dass man erfüllend und gelungen lieben kann, dass man erfüllend und wirksam arbeiten kann und weiß, welchen Sinn das für einen hat.

Wird es schwieriger, menschliche Werte hochzuhalten, also so etwas wie Freiheit oder Gemeinschaft oder Gerechtigkeit?

Hepp: Ja, klar. Denn umso stärker ich manipuliert werde und umso weniger ich das merke oder es mir bewusst ist, umso weniger Freiheit habe ich auch. Denn was ist Gerechtigkeit, wenn ich der Lüge glaube? Wie kann ich gerecht sein, wenn ich Wahrheit und Lüge nicht mehr unterscheiden kann? Dann helfe ich den Falschen, und dann sind diese in der Folge ungerecht – und so weiter. Neu ist, dass die Menschen meinen, sie wären gerecht, agieren aber mit einem falschen Grundparameter. Die Menschen, die das Kapitol gestürmt haben, dachten ja, sie sind die Demokratie. – Und damit bin ich bei Freuds Grundtheorie: Umso unbewusster uns Prozesse sind und umso unbewusster die Abwehrmechanismen, umso stärker ist die Beeinflussung meines Verhaltens. Und das betrifft Freiheit, Gerechtigkeit, Brüderlichkeit.

Wir müssen digitalen Inhalten misstrauen und dürfen gleichzeitig nicht verlernen, den Menschen zu vertrauen?

Hepp: Ja, aber rein virtuell vertrauen geht nicht. Ich habe während der Pandemie auch Meetings über Zoom gehalten. Aber das hat nur geklappt mit Patientinnen und Patienten, die ich schon länger hatte und zu denen ich schon in der realen Begegnung eine vertrauensvolle Beziehung aufgebaut hatte.