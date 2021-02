Podcast: Ethik Digital - Das Projekt

Podcast Ethik Digital - für die Orientierung

Oftmals geht uns dabei die Orientierung verloren. Getrieben von der Technikbegeisterung im Silicon Valley herrschte in der westlichen Welt jahrelang Euphorie angesichts der unbegrenzt erscheinenden Möglichkeiten, die das World Wide Web, Mikrochips und Künstliche Intelligenz aufstrahlen ließen. Dann gesellten sich Skepsis und eine kulturpessimistische Haltung hinzu: dass durch die Digitalität vieles unwiederbringlich verloren ginge. Hier hakt die Ethik ein: Sie befasst sich damit, was menschliches Handeln voraussetzt und wie es zu bewerten ist. Sie ist das methodische Nachdenken über die Moral.



Häufig steht nicht (nur) unsere Rechtslage, sondern unser Wertekanon ganz offensichtlich in Spannung zu aktuellen Entwicklungen. Sollen wir wirklich Roboter unsere Ältesten pflegen lassen, oder widerspricht das einem Recht auf menschliche Berührung? Dürfen wir mithilfe Künstlicher Intelligenz effizient Verbrechen bekämpfen, oder kollidiert das mit Diskriminierungsverbot und Schutz der Privatsphäre?

Ethisches Nachdenken über digitale Welt

Dieser Podcast will das ethische Nachdenken über die digitale Welt beleuchten und befeuern. In Gesprächen mit Forschern und Akteuren wollen wir herausfinden, wie weit Entwicklungen gediehen sind und wo die ethischen Herausforderungen liegen. Da die Fragen nach Gut und Böse, nach Richtig und Unangemessen jeden Menschen betreffen, will dieser Podcast allgemeinverständlich sein und nah am Alltag ansetzen.



"Ethik Digital”: Wir haben diesen Namen gewählt, weil da alles drinsteckt. Es geht um digitale Ethik, um Ethik für die digitale Welt, und natürlich ist ein Podcast auch ein genuines Produkt der Digitalität. Unsere Themenpalette soll bunt sein und viele Aspekte unseres Lebens umfassen, die sich durch die Digitalität grundlegend verändern (könnten).



Transformation: Dies bezeichnet einen fundamentalen und dauerhaften Prozess der Veränderung. Doch so rasant und unkontrollierbar dieser Prozess oft wirkt, so sehr haben wir es als Gesellschaft selbst in der Hand, digitale Entwicklungen zu gestalten - und uns immer zu fragen, wie sich unsere Werte auch in Code und Zahlen wiederspiegeln können.

Podcast Ethik Digital - Start 2021

Der Podcast Ethik Digital startet im Frühjahr 2021. Wer sich für die erste Sendung interessiert und auf dem Laufenden bleiben möchte, kann unseren Newsletter "Sonntags" abonnieren.



Die Interviews zum Nachlesen

Die Podcasts werden in einer Kooperation mit der Wochenzeitung Sonntagsblatt produziert. Die Interviews und Gespräche sowie Hintergrundartikel zum Thema werden exklusiv in der Printzeitung zu lesen sein.



Kontakt zum Podcast-Team Ethik Digital:

Rückfragen und Anregungen zum Podcast bitte an Chefredakteurin Rieke C. Harmsen: rharmsen@epv.de