Digitale Kirche

So packt die neue Kirchenarchiv-Chefin die Digitalisierung an

Von der fünf Jahrhunderte alten Handschrift bis zur Instagram-Story der evangelischen Jugend: So weit soll in Zukunft die Spannweite des landeskirchlichen Archivs in Nürnberg sein. Die neue Direktorin Alexandra Lutz packt das jetzt an.