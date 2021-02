16.02.2021

Schulferien gestrichen

Rektoren sollen andere Schulen "verpetzen": Bayern-SPD kritisiert Schreiben zur Faschingswoche scharf

Statt sich in den Faschingsferien zu erholen, müssen Schüler und Lehrer in Bayern auch in dieser Woche die - virtuelle - Schulbank drücken. Wer die Sonderregelung des Kultusministeriums, das die Faschingsferien wegen Corona gestrichen hat, umgehen will, muss sich der SPD-Landtagsfraktion zufolge vor Petzen hüten.