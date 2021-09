9 Tipps für Eltern am ersten Schultag: So erleichtern Sie Ihrem Kind den Schulstart

Der Schulstart steht kurz bevor. Viele Eltern sind genauso aufgeregt wie die baldigen Erstklässler*innen. Hier sind neun Tipps, wie der Einstieg ins Bildungssystem ein Erfolg wird.

Der erste Schultag beginnt eigentlich schon am Tag davor. Zwar noch nicht physisch und real, aber ganz sicher schon im Kopf und im Bauch. Das erste Lampenfieber gemischt mit Vorfreude bringt den ersten Schultag immer näher und darum will der Vortag gut genutzt sein, um den angehenden Schulkindern eine angenehme Einstimmung auf den nächsten Tag zu ermöglichen.

Davor

1. Mit dem Schulweg vertraut machen

In einer vertrauten Umgebung bewegen wir uns sicherer und selbstständiger – und wir kommen schneller ans Ziel. Aus diesem Grund macht es durchaus Sinn am Tag zuvor mit seinem Kind den Weg von zuhause bis zur Schule abzulaufen. Gerne können auch Freund*innen eingeladen werden, die miteingeschult werden. Zusammen macht es doch gleich viel mehr Spaß! Wer Lust hat kann z.B. auch mit Kreide ein Bild oder eine Markierung auf dem Weg hinterlassen.

2. Hörbücher und Geschichten

Schon viele andere Kinder haben den Sprung aus dem Nest in die Schule geschafft. Auch die eine oder andere Kinderbuchfigur kann hier als Vorbild dienen. Machen Sie es sich und Ihrem Kind z.B. auf dem Sofa oder Bett bequem, lesen eine Geschichte vor oder hören gemeinsam ein Hörbuch. Das entspannt und ermutigt, dass man es selbst auch schaffen wird!

3. Auspowern und früh ins Bett

Um überschüssige Energie und Aufregung loszuwerden, empfiehlt es sich am Nachmittag oder Abend aktiv zu sein. Toben, spielen, sporteln – was macht Ihrem Kind am meisten Spaß? Statt vor dem Bildschirm sitzen, lieber an der frischen Luft auspowern. Denn wer sich körperlich verausgabt ist geerdet, schläft besser und kann genügend Energie für den großen Tag tanken.

Am Einschulungstag selbst

4. Lieblingskleidung

Hat Ihr Kind ein Lieblingskleidungsstück? Mit einem selbstgewählten Outfit, in dem sich Ihr Kind wohlfühlt, geht es gleich viel lieber aus dem Haus. Das Outfit hat außerdem am ersten Schultag gleich umso mehr Bedeutung, da man sich damit auf den Schulfotos verewigt. Aus dem Fotoschießen kann man auch wunderbar privat ein jährliches Ritual etablieren. Halten Sie über die Jahre hinweg die einzelnen Schuletappen und das Großwerden Ihrer Schulkinder fest.

5. Ermutigungs-Goodies

Eine kleine Überraschung im Rucksack versüßt jedem Kind den ersten Schultag. Sie kennen Ihr Kind am besten – mit was können Sie Ihrem Kind eine kleine Freude bereiten? Ein lustiger Sticker im Heft? Ein Schokoriegel? Eine Spielfigur?

Geschwisterkinder, die auch wieder in ein neues Schuljahr starten, freuen sich natürlich ebenso über eine kleine Aufmerksamkeit. Für die tägliche Dosis spielerisch verpackten Ermutigung sorgen die kleinen Non-Book-Packungen. Geeignet für alle die bereits lesen können.