30.11.2020

Karlshuld

Kirche gibt historisches Pfarrhaus auf - Kirchengemeinde Karlshuld: "Bittere Enttäuschung"

Die Kirchenbasis machte einen um den anderen Vorschlag, wie das historische Pfarrhaus in Karlshuld auch in Zeiten des Sparzwangs zu halten wäre. Doch die Kirchenleitung in München sagte zu allem Nein. Ein Kapitel der Entfremdung.