Weihnachten 2020: Evangelische Gottesdienste und Aktionen in Bayern auf einen Blick

Kirchenkreis Regensburg

+++ Regensburg +++ Zum ersten Mal gibt es vom 28. November bis 6. Januar einen ökumenischen Krippenweg. Er führt durch die gesamte Altstadt.

Die beiden christlichen Kirchen, Stadt und Stadtmarketing Regensburg sowie der Krippenverein haben sich zusammengetan, um an 60 Stationen in der malerischen Altstadt Regensburgs Szenen des biblischen Geschehens von Bethlehem sichtbar zu machen. Dabei werden Krippen unterschiedlicher Kunststile und Provenienz im öffentlichen Raum präsentiert. Besucher können die Krippen vom 28. November bis zum 6. Januar nahezu rund um die Uhr in Augenschein nehmen. "Niederschwellig, anrührend und öffentlich mitten in der Stadt erinnern wir an das Zentrum von Weihnachten und setzen einen deutlichen Akzent christlicher Verkündigung", sagte der evangelische Regionalbischof Klaus Stiegler. Er lobte "die sehr gute ökumenische Zusammenarbeit" bei der Entwicklung der Idee. In diesem schwierigen Jahr 2020 sei "die stärkende und tröstende Botschaft von der Geburt des Heilands besonders wichtig".



+++ Regensburg +++ Dieses Jahr wird Weihnachten anders aussehen als gewohnt: Der Regensburger Dekan Jörg Breu sieht eine Kombination aus mehreren Gottesdiensten, Besucherstromsteuerung sowie Gottesdienste im Freien auf die Gemeinden zukommen. Immer unter der Voraussetzung, dass nicht noch weitere Corona-Schwellenwerte gerissen würden. Momentan laute die Devise noch: Gottesdienste im Freien, mit Maske und einem Abstand von 1,50 Meter seien möglich. So sei in der Neupfarrkirchengemeinde geplant, die beiden Gottesdienste am Heiligen Abend (Familiengottesdienst um 15 Uhr und Christvesper um 17 Uhr) im Freien auf dem Neupfarrplatz stattfinden zu lassen. Im Gespräch ist laut Breu eine Übertragung im Regionalsender TVA. Ferner soll der Gottesdienst vom vierten Advent in der Dreieinigkeitskirche aufgezeichnet und später als Weihnachtsgottesdienst ins Netz gestellt werden.